Governo | Bettini | “Nessuna rigidità verso Renzi Ma lui ha staccato la spina”

Leggi su dire

(Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – “Siamo in una situazione di grande movimento mi dispiace che qualcuno accusi il Pd di avere una rigidità verso Renzi ma questo è destituito di fondamento. Noi abbiamo solo preso atto della situazione, il Pd in questi mesi è stato il partito della responsabilità e abbiamo aperto piu’ volte a Renzi”. Lo dice Goffredo Bettini (Pd) a ‘Omnibus’ su La7, spiegando che “il Pd è il partito dell’unità“, mentre è stato “Renzi a staccare la spina non il Pd. E ora la situazione è complicata”.