Goldman Sachs, rapporto debito/PIL Italia al 138% nel 2030 grazie a Recovery (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Un’implementazione positiva del Recovery plan consentirà all’Italia di portare il proprio rapporto tra debito pubblico e PIL al 138% entro il 2030. È quanto sostengono gli analisti di Goldman Sachs, che però sottolineano come Roma non abbia ancora sottoposto il suo Piano alla Commissione Europea e nel frattempo si sia aperta una fase di instabilità politica. Secondo l’analisi di Goldman Sachs Economic Research, un’implementazione ritardata del Recovery plan potrebbe ridurre le possibilità di riduzione del debito, specialmente nella prima fase della ripresa economica. Vengono identificati tre rischi principali: l’aumentata incertezza politica, una conflittualità politica ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Un’implementazione positiva delplan consentirà all’di portare il propriotrapubblico e PIL alentro il. È quanto sostengono gli analisti di, che però sottolineano come Roma non abbia ancora sottoposto il suo Piano alla Commissione Europea e nel frattempo si sia aperta una fase di instabilità politica. Secondo l’analisi diEconomic Research, un’implementazione ritardata delplan potrebbe ridurre le possibilità di riduzione del, specialmente nella prima fase della ripresa economica. Vengono identificati tre rischi principali: l’aumentata incertezza politica, una conflittualità politica ...

