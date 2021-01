Giulio Regeni, cinque anni senza verità (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cinque anni fa, il 25 gennaio 2016, scompariva Giulio Regeni. Il ricercatore italiano di Cambridge aveva 28 anni e si trovava al Cairo, in Egitto, dove stava lavorando a una tesi di dottorato. Solo alcuni giorni dopo, il 3 febbraio, il suo corpo senza vita è stato trovato nella periferia della città, lungo la strada che raggiunge Alessandria. Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cinque anni fa, il 25 gennaio 2016, scompariva Giulio Regeni. Il ricercatore italiano di Cambridge aveva 28 anni e si trovava al Cairo, in Egitto, dove stava lavorando a una tesi di dottorato. Solo alcuni giorni dopo, il 3 febbraio, il suo corpo senza vita è stato trovato nella periferia della città, lungo la strada che raggiunge Alessandria.

TgrRaiFVG : Caso #Regeni, 110 Associazioni scrivono alle Istituzioni «Il Governo richiami l'ambasciatore al Cairo». L'iniziativ… - fanpage : Cinque anni fa Giulio Regeni fu rapito, torturato e ucciso al Cairo. Un dolore ancora troppo forte #GiulioRegeni - Tg3web : La Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per quattro uomini dei servizi segreti egiziani, accusati delle tort… - CarlaMonti5 : VERITA' per Giulio Regeni. NON DIMENTICHIAMO.. - Stefania_Lazio : RT @fanpage: Cinque anni fa Giulio Regeni fu rapito, torturato e ucciso al Cairo. Un dolore ancora troppo forte #GiulioRegeni -