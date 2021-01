Giulio Regeni | 5 anni di silenzi e bugie che fanno male all’Italia e all’Egitto

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 25 gennaio di 5fa si perdevano per sempre le tracce di, questo tristeversario è indissolubilmente legato a ciò che è l’Egitto oggi, a cosa ha rappresentato la primavera araba in questi 10e a cosa significa la detenzione di Patrick Zaki. Sono tutti pezzi di un puzzle complesso, che tracciano i contorni di una terra solo apparentemente lontana e distante dal nostro modo di vivere e di sognare. L’Egitto è una cosa e mille, un Paese che combatte con un tasso di povertà devastante, dove il 30% dei 100 milioni di egiziani vive sotto la soglia di povertà e un altro 30% appena sopra. Lo stesso Paese che tre giorni fa ha annunciato un piano di investimenti da 23 miliardi di dollari per la costruzione di un treno ad alta velocità che collegherà, con 15 stazioni, 460 km di ...