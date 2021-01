Giulia Salemi incontra la mamma di Pierpaolo: “E’ tutto un malinteso” (Di martedì 26 gennaio 2021) Giulia Salemi durante la diretta di questa sera al Grande Fratello Vip ha incontrato la mamma di Pierpaolo Pretelli. Le due sono riuscite a chiarirsi dopo l’incomprensione avuta a capodanno? Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno fatto sognare il pubblico del piccolo schermo con la loro storia d’amore. Anche se non tutti credono nel loro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 26 gennaio 2021)durante la diretta di questa sera al Grande Fratello Vip hato ladiPretelli. Le due sono riuscite a chiarirsi dopo l’incomprensione avuta a capodanno?Pretelli hanno fatto sognare il pubblico del piccolo schermo con la loro storia d’amore. Anche se non tutti credono nel loro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : LIvello di Geografia: Giulia Salemi. ?? #GFVIP - Z1C4RUS : A questo punto dico ?? Giulia Salemi prima finalista ?? - thetouchyorator : RT @lara_0123: Giulia Salemi:”Io non devo ricredermi perché non vi ho mai giudicati” Giuliaaaaa hahahah ?????? #tzvip #gfvip - GiorgioWWE : RT @lara_0123: Giulia Salemi:”Io non devo ricredermi perché non vi ho mai giudicati” Giuliaaaaa hahahah ?????? #tzvip #gfvip - iamBibi3b : Ma la linea della vita di Giulia Salemi? Assurda questa disparità di trattamento @GrandeFratello non ci sono più parole per voi #prelemi -