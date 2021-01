Giorno della Memoria: Forlì ricorda le vittime dello sterminio del popolo ebraico (Di lunedì 25 gennaio 2021) La videoconferenza dal titolo 'Il Giorno della Memoria visto attraverso gli occhi dei ragazzi' si svolgerà mercoledì alle 11 e potrà essere seguita dal sito internet www.comune.forli.fc.it nonché dai ... Leggi su forlitoday (Di lunedì 25 gennaio 2021) La videoconferenza dal titolo 'Ilvisto attraverso gli occhi dei ragazzi' si svolgerà mercoledì alle 11 e potrà essere seguita dal sito internet www.comune.forli.fc.it nonché dai ...

teatroallascala : Mercoledì 27 gennaio alle 19 celebriamo il Giorno della Memoria con un concerto registrato nel Ridotto dei Palchi ‘… - vaticannews_it : #24gennaio #Angelus 'II tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo' è un invit… - Agenzia_Ansa : Speciale il #GiornodellaMemoria, le iniziative in Italia per il #27gennaio LEGGI LO SPECIALE SU… - Mirko92982183 : RT @MinervaMcGrani1: I vaccini non vanno più di moda: ritardi nelle consegne, reazioni avverse, decessi...per la prima volta la stampa non… - PancakeItaliano : State tutto il giorno a dire 'wow le persone depresse sono le più fighe''che aesthetic' poi vi sbattono in faccia l… -