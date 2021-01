Giorno della Memoria, 27 gennaio. Ministero: la scuola può opporsi ad ogni discriminazione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, l’Italia ha istituito il “Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti” che ricorre ogni 27 gennaio, data scelta simbolicamente poiché, in quel Giorno, nel 1945, furono abbattuti i cancelli dei campi di Auschwitz e il mondo intero si trovò di fronte agli orrori e ai crimini commessi dal nazifascismo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) Con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, l’Italia ha istituito il “in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti” che ricorre27, data scelta simbolicamente poiché, in quel, nel 1945, furono abbattuti i cancelli dei campi di Auschwitz e il mondo intero si trovò di fronte agli orrori e ai crimini commessi dal nazifascismo L'articolo .

