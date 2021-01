Giornata della memoria, Chi rom e chi no: “Tenere vivo il ricordo di comunità tra le più discriminate” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La memoria è un ingranaggio collettivo che serve nel presente e per costruire il futuro. Il 27 gennaio è una ricorrenza sempre più attuale in quest’epoca di emergenza pandemica, che apre una nuova crisi sociale ed economica. “Il rischio di discriminazioni vecchie e nuove – spiegano i portavoce dell’associazione Chi rom e chi no – investono territori come Scampia, periferia nord di Napoli, dove vive una comunità rom da diversi decenni. La zona rossa di un campo comunale a Secondigliano, come i fatti di Mondragone lo scorso giugno, hanno sollevato venti di intolleranza.La storia ci racconta come i rom sono protagonisti della Giornate della memoria con il Samudaripen- Porrajmos, l’Olocausto dei rom, durante il quale ci fu il genocidio di 500mila rom e sinti nei campi di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Laè un ingranaggio collettivo che serve nel presente e per costruire il futuro. Il 27 gennaio è una ricorrenza sempre più attuale in quest’epoca di emergenza pandemica, che apre una nuova crisi sociale ed economica. “Il rischio di discriminazioni vecchie e nuove – spiegano i portavoce dell’associazione Chi rom e chi no – investono territori come Scampia, periferia nord di Napoli, dove vive unarom da diversi decenni. La zona rossa di un campo comunale a Secondigliano, come i fatti di Mondragone lo scorso giugno, hanno sollevato venti di intolleranza.La storia ci racconta come i rom sono protagonistiGiornatecon il Samudaripen- Porrajmos, l’Olocausto dei rom, durante il quale ci fu il genocidio di 500mila rom e sinti nei campi di ...

