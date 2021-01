Giornalisti | ' Toghe lucane' nega a Radio Radicale di registrare processo | Fnsi ' rimuovere divieto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "La celebrazione dei processi penali a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria sta diventando una forma sempre più diffusa di limitazione del diritto di cronaca. Per quanto formalmente corretta, la decisione del presidente della Corte di Appello di Catanzaro di vietare ala possibilità di effettuare la registrazione dell'ultima udienza delcosiddetto '' impedisce di assicurare ai cittadini una informazione esauriente e completa". Lo affermano, in una nota, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana. "In questo modo – aggiungono – non è stato riconosciuto il ruolo di servizio pubblico cheassicura da decenni. ...