Ginnastica, l'esercizio virale di Nia Dennis sulla musica di Kendrick Lamar (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ancora una ginnasta dell'Università della California con una performance virale. Due anni fa era stata Katelyn Ohashi, ora tocca a Nia Dennis, studentessa 21enne della UCLA. La ragazza originaria di Columbus, Ohio, ha ottenuto 9,95 con un esercizio dedicata alla Black Excellence, i grandi personaggi della cultura afroamericana.

