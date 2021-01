GFVip, Stefania Orlando verso l’uscita dalla Casa: il motivo della decisione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una clamorosa voce gira con insistenza nella redazioni e sui siti di gossip, Stefania Orlando è ad un passo dall’uscita dalla Casa di Cinecittà: il motivo della decisione A dispetto dei sorrisi, dei baci, della sfilate e della divertente e seguitissima performance nel talk show Domenica Vip Stefania Orlando sta vivendo un momento di grande sofferenza nella Casa del Grande Fratello Vip di Cinecittà. Due i motivi sostanziali. Il primo, il prolungamento del programma. La Orlando come tutti i vipponi della Quinta Edizione del Grande Fratello Vip aveva iniziato il conto alla rovescia sulla data dell’8 febbraio. Ma la ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una clamorosa voce gira con insistenza nella redazioni e sui siti di gossip,è ad un passo daldi Cinecittà: ilA dispetto dei sorrisi, dei baci,sfilate edivertente e seguitissima performance nel talk show Domenica Vipsta vivendo un momento di grande sofferenza nelladel Grande Fratello Vip di Cinecittà. Due i motivi sostanziali. Il primo, il prolungamento del programma. Lacome tutti i vipponiQuinta Edizione del Grande Fratello Vip aveva iniziato il conto alla rovescia sulla data dell’8 febbraio. Ma la ...

