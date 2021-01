GF Vip | finalista tra Stefania Orlando | Giulia Salemi | Dayane Mello e Rosalinda | cosa dicono i sondaggi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Conto alla rovescia per la nuova puntata del GF Vip in onda stasera su Canale 5 e che incoronerà la prima. Un appuntamento imperdibile in quanto scopriremo finalmente la prima concorrente tra le quattro al televoto che si avvicinerà verso le tappe conclusive. Sarà il pubblico da casa, infatti, a decretare la Vippona che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

PERÒ NON SMETTIAMO DI VOTARE STEFANIA DAI #TZVIP #SOVIP #FUORIDAYANE - infoitcultura : Grande Fratello Vip anticipazioni stasera: la prima finalista, pronostico - blogtivvu : #GFVip, finalista tra Stefania, Giulia, Dayane e Rosalinda: i sondaggi

Nuova gaffe per Dayane Mello. Per la 31enne è in arrivo la squalifica al Grande Fratello Vip? Sono in molti a chiederla in seguito alle recenti dichiarazioni della modella sudamericana. Al momento la ...Stasera in tv , 25 gennaio , dalle ore 21.45 appuntamento con la casa del Grande Fratello Vip . C'è attesa per la puntata di oggi del ...