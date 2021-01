GF Vip, Dayane Mello verso la squalifica: il motivo è molto grave (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dayane Mello, solo pochi giorni fa aveva fatto piangere Adua e Maria Teresa Ruta ma questa volta l'ha combinata davvero grossa. Il primo episodio durante un gioco. I concorrenti dovevano abbracciarsi e chi rimaneva da solo doveva bere un intruglio schifoso. Adua Del Vesco, che stava per abbracciare Dayane, la lascia e dice a Maria Teresa: «Abbraccia Dayane, bevo io stavolta». Ma la modella brasiliana, spiazzando tutti, si rifiuta di abbracciare la Ruta. (Continua..) Facendo scoppiare a piangere anche Rosalinda. Fan furiosi su Twitter: «Ma non ti vergogni? Almeno il rispetto per una donna più grande di te». Ma poche ore fa è andata ancora peggio. Ancora nel mirino Dayane Mello, protagonista del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini che questa sera, lunedì 25 ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 25 gennaio 2021), solo pochi giorni fa aveva fatto piangere Adua e Maria Teresa Ruta ma questa volta l'ha combinata davvero grossa. Il primo episodio durante un gioco. I concorrenti dovevano abbracciarsi e chi rimaneva da solo doveva bere un intruglio schifoso. Adua Del Vesco, che stava per abbracciare, la lascia e dice a Maria Teresa: «Abbraccia, bevo io stavolta». Ma la modella brasiliana, spiazzando tutti, si rifiuta di abbracciare la Ruta. (Continua..) Facendo scoppiare a piangere anche Rosalinda. Fan furiosi su Twitter: «Ma non ti vergogni? Almeno il rispetto per una donna più grande di te». Ma poche ore fa è andata ancora peggio. Ancora nel mirino, protagonista del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini che questa sera, lunedì 25 ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP salva è... DAYANE! #GFVIP - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip, Dayane Mello a rischio squalifica per frase choc: 'Quelli si devono vergognare...' - GSalvo88 : RT @fridayiminI0ve: Zenga: oh comunque Dayane è stata brava durante domenica VIP oggi Crocc: “anche un orologio rotto segna l’ora giusta du… - GuidoCordeschi : Tra poche ore vorrei tanto sentire questa esclamazione 'AFFONSO SONO MOLTO CONTENTA ..RINGRASIO O PUBLICO. .PER ME… -