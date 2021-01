GF Vip, Dayane Mello a Rosalinda Cannavò: “Devi pensare alla tua carriera” (Video) (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’attrice siciliana si sfoga con l’amica e ammette che sente il bisogno di rivedere il suo fidanzato Giuliano Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si confidano in veranda con la modella che dà consigli all’attrice circa la sua situazione sentimentale. Poco prima di pranzare, oggi, le due donne si sono confrontate. “La vita è talmente bella e breve”, dice Dayane, per poi proseguire, spiegandole : “Devi prima dirgli tutto ciò che senti, poi Devi dare spazio anche lui e poi prendi una decisione”. L’attrice pensa al futuro col fidanzato, ammettendo che non le basta la convivenza. A questo punto Dayane la interrompe, ricordandole che in passato la coppia di fidanzati si è messa nella condizione di ferirsi vicendevolmente. “Non potete fare passi avanti se non ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’attrice siciliana si sfoga con l’amica e ammette che sente il bisogno di rivedere il suo fidanzato Giulianosi confidano in veranda con la modella che dà consigli all’attrice circa la sua situazione sentimentale. Poco prima di pranzare, oggi, le due donne si sono confrontate. “La vita è talmente bella e breve”, dice, per poi proseguire, spiegandole : “prima dirgli tutto ciò che senti, poidare spazio anche lui e poi prendi una decisione”. L’attrice pensa al futuro col fidanzato, ammettendo che non le basta la convivenza. A questo puntola interrompe, ricordandole che in passato la coppia di fidanzati si è messa nella condizione di ferirsi vicendevolmente. “Non potete fare passi avanti se non ...

