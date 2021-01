(Di lunedì 25 gennaio 2021) L'attrice si è interrogata sempre di più in questo periodo sul suo rapporto con il. E ha svelato alcuni dettagli importanti sulla sua storia d'amore L'articolo proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : GF Vip, Adua Del Vesco tradita dal fidanzato: la rivelazione - CGrandulli : RT @Abbiamovintonoi: “Posso dirtelo?l’unica storia d’amore è quella mia con Adua” DAYANE MELLO ENDED GF VIP #ROSMELLO - lella70129408 : RT @Abbiamovintonoi: “Posso dirtelo?l’unica storia d’amore è quella mia con Adua” DAYANE MELLO ENDED GF VIP #ROSMELLO - infoitcultura : GF Vip: Stefania Orlando la rivelazione segreta a Adua: “Andrà via lunedì” - _benoch : RT @Abbiamovintonoi: “Posso dirtelo?l’unica storia d’amore è quella mia con Adua” DAYANE MELLO ENDED GF VIP #ROSMELLO -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Adua

Pare che per la prima volta Adua Del Vesco abbia confessato di aver sofferto in passato ... Giuliano avrebbe tradito Rosalinda Cannavò del GF Vip: “Gli errori li ha fatti” A poche ore dal nuovo ...L'attrice si è interrogata sempre di più in questo periodo sul suo rapporto con il fidanzato. E ha svelato alcuni dettagli importanti sulla sua storia d'amore ...