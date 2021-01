GF Vip 5, trentaquattresima puntata in diretta – L’elezione della prima finalista e la scelta dei candidati uomini alla finale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tommaso - GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 continua con la trentaquattresima puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della serata. Grande Fratello Vip 5: la diretta minuto per minuto della trentaquattresima puntata 21.45: Breve anteprima. 21.49: Signorini entra in studio e dà il via alla puntata che definisce “una resa dei conti”. Saluta Alda D’Eusanio, in collegamento, che venerdì entrerà nella Casa. D'Eusanio e Signorini - GF Vip 5 21.53: Primo collegamento con i ‘vipponi’. Stefania viene subito invitata a raggiungere ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tommaso - GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 continua con lae qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corsoserata. Grande Fratello Vip 5: laminuto per minuto21.45: Breve ante. 21.49: Signorini entra in studio e dà il viache definisce “una resa dei conti”. Saluta Alda D’Eusanio, in collegamento, che venerdì entrerà nella Casa. D'Eusanio e Signorini - GF Vip 5 21.53: Primo collegamento con i ‘vipponi’. Stefania viene subito invitata a raggiungere ...

gfvipsondaggi1 : PRONTI PER LA PUNTATA?? Secondo voi come sarà questa trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip? #gfvip… - CIAfra73 : Live 25 gennaio 2021 · #GrandeFratelloVip 5, trentaquattresima puntata. Il #GFVip è condotto da #AlfonsoSignorini... - fabiofabbretti : #GFVIP: la trentaquattresima puntata in diretta minuto per minuto su - zazoomblog : ‘Grande Fratello Vip 5’ trentaquattresima puntata: commenti a caldo - #‘Grande #Fratello #trentaquattresima - UnDueTreBlog : Grande Fratello Vip 5 – Trentaquattresima puntata del 25 gennaio 2021 – -