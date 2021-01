Gara Messico iGP Manager | le classifiche si accorciano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Vittoria back to back per il team Lotus! Con una doppietta dominante all’Autodromo Hermanos Rodriguez il team accorcia le distanze dal team Legend, preparando il campionato ad un finale di stagione esaltante. Alfred Hitchcock vince laindella seconda stagione di Metropolitan iGPavanti al compagno di squadra Tankulu, terzo Speed. A due gare dalla fine lepiloti e costruttori sono apertissime e nessuno può commettere passi falsi.iGPMetropolitan, Lotus punta sulla Super Soft Le qualifiche del GP delhanno sottolineato le filosofie totalmente differenti tra il team Lotus ed il team Legend. I piloti Lotus hanno optato per la partenza con Super Soft, nonostante l’usura fosse elevata e ...