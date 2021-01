Fuorigrotta, tutti negativi gli altri tamponi nella scuola focolaio (Di lunedì 25 gennaio 2021) La scuola del quartiere di Fuorigrotta ha 18 bimbi positivi nella stessa classe, ma evidentemente l’infezione covid non si è propagata. Sono tutti negativi i 224 tamponi che sono stati fatti ieri mattina agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale 91° Minniti di Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. La scuola del quartiere di Fuorigrotta ha 18 bimbi positivi Leggi su 2anews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ladel quartiere diha 18 bimbi positivistessa classe, ma evidentemente l’infezione covid non si è propagata. Sonoi 224che sono stati fatti ieri mattina agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale 91° Minniti di Napoli, nel quartiere. Ladel quartiere diha 18 bimbi positivi

ObiettivoN : Tutti negativi i tamponi nella scuola di Fuorigrotta - - antofns : Contando che l'Atalanta sembra essere entrata in quel periodo in cui rullano tutti gli avversari direi proprio che… - __pasq__ : @Carmi752 @Betti129Di @Mr_Mrk1 @OCardinal17 Appena si può ci diamo tutti appuntamento a Fuorigrotta ok? - bbribri75 : Covid a Napoli, focolaio in una scuola a Fuorigrotta: positivi 15 alunni e 4 docenti. Tamponi per tutti… - Notiziedi_it : Covid a Napoli, focolaio in una scuola a Fuorigrotta: positivi 15 alunni e 4 docenti. Tamponi per tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Fuorigrotta tutti Covid a Napoli, focolaio in una scuola a Fuorigrotta: positivi 15 alunni e 4 docenti. Tamponi per tutti La Repubblica Fuorigrotta, tutti negativi gli altri tamponi nella scuola focolaio

La scuola del quartiere di Fuorigrotta ha 18 bimbi positivi nella stessa classe ma evidentemente l'infezione covid non si è propagata.

Napoli. Focolaio in una scuola primaria: tensione tra le mamme

18 alunni della prima B del plesso Zanfagna dell’Istituto comprensivo Minniti-Zanfagna sono risultati positivi al Covid-19, le mamme della primaria di Fuorigrotta sono furiose. Si ipotizza che all’ori ...

La scuola del quartiere di Fuorigrotta ha 18 bimbi positivi nella stessa classe ma evidentemente l'infezione covid non si è propagata.18 alunni della prima B del plesso Zanfagna dell’Istituto comprensivo Minniti-Zanfagna sono risultati positivi al Covid-19, le mamme della primaria di Fuorigrotta sono furiose. Si ipotizza che all’ori ...