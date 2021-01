FS Italiane, da Consiglio UE nuove regole sui diritti di chi viaggia in treno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il nuovo regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Parlamento Ue e a venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE, e potrà essere applicato a partire da due anni dalla sua ... Leggi su finanza.repubblica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il nuovo regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Parlamento Ue e a venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE, e potrà essere applicato a partire da due anni dalla sua ...

Debbie28366749 : Mi auguro che qualcuno delle primarie istituzioni italiane ci attestino che viviamo ancora in una Repubblica Democr… - Radio1Rai : 'Serve la consapevolezza dei legami con il passato. No al negazionismo” dice al #Gr1 la presidente @ucei_it Di Segn… - Tamagati : @5b5fde7bc07d4ed @lapoelkann_ La Fiat ha ricevuto dalla banche italiane per la crisi covid 6,25 MILIARDI DI EURO, a… - Mat14_05 : RT @Nicosig1997: La seconda parte del viaggio alla scoperta di uno delle figure italiane più influenti del 900'!!!!! Scritto da @kahlan1986… - Anna30506963 : RT @bursercel: raga comunque un consiglio mi raccomando scrivete che siete italiane vicino al vostro nome sennò Demet non vi metterà mai li… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiane Consiglio FS Italiane, da Consiglio UE nuove regole sui diritti di chi viaggia in treno Il Messaggero Governo, Salvini non si fida di Forza Italia e centristi: convocato summit del centrodestra

Governo , Matteo Salvini non si fida di Forza Italia e dei centristi - a cominciare da Cambiamo di Giovanni Toti - e convoca nel pomeriggio ...

Salvini starnazza contro il governo ma ignora perfino l'abc della Costituzione

Il capo della Lega parla della necessita di governo e parlamento scelti dagli italiani e non dal palazzo. Si vede che non conosce (o fa finta di non sapere per la sua propaganda) gli articoli 92 e 94 ...

Governo , Matteo Salvini non si fida di Forza Italia e dei centristi - a cominciare da Cambiamo di Giovanni Toti - e convoca nel pomeriggio ...Il capo della Lega parla della necessita di governo e parlamento scelti dagli italiani e non dal palazzo. Si vede che non conosce (o fa finta di non sapere per la sua propaganda) gli articoli 92 e 94 ...