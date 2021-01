Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 25 gennaio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Frasi della buonanotte – buonanotte a tutti! Questo primo giorno della settimana è passato e siamo pronti adesso per metterci a letto e dedicarci un po’ di tempo per noi, un po’ di relax. ecco qui per voi delle Frasi della buonanotte. Chiamami a notte fonda e dimmi che non riesci a dormire senza di me. (Anonimo) Se la notte è scura e hai paura, ricordati che sono ancora qua. (Tiziano Ferro) Odio dirti buonanotte quando vorrei parlarti fino all’alba. (Anonimo) Stanotte verrò a visitarti in sogno. Nessuno mi vedrà, nessuno mi chiederà nulla, tu lascia la tua porta socchiusa. (Anonimo giapponese) Dormi e io ti cullerò tra le mie braccia. (William Shakespeare, Sogno Di Una Notte Di Mezza Estate) Se sorridesse, ... Leggi su giornal (Di lunedì 25 gennaio 2021)a tutti! Questo primo giornosettimana è passato e siamo pronti adesso per metterci a letto e dedicarci un po’ di tempo per noi, un po’ di relax.qui per voi delle. Chiamami a notte fonda e dimmi che non riesci a dormire senza di me. (Anonimo) Se la notte è scura e hai paura, ricordati che sono ancora qua. (Tiziano Ferro) Odio dirtiquando vorrei parlarti fino all’alba. (Anonimo) Stanotte verrò a visitarti in sogno. Nessuno mi vedrà, nessuno mi chiederà nulla, tu lascia la tua porta socchiusa. (Anonimo giapponese) Dormi e io ti cullerò tra le mie braccia. (William Shakespeare, Sogno Di Una Notte Di Mezza Estate) Se sorridesse, ...

IgorFons77 : @AgrifeoGrifeo 'ah ok' è la sintesi della tragedia in corso. le frasi da ricordare del ministro della giustizia della repubblica d'Italia... - RossellaMiccol1 : RT @btch__goddess: Se Alfonso stasera fa la morale a Dayane dopo che sono passati sopra Oppino, non hanno detto nulla a Samantha ne per fra… - Andromeda_abc : RT @btch__goddess: Se Alfonso stasera fa la morale a Dayane dopo che sono passati sopra Oppino, non hanno detto nulla a Samantha ne per fra… - btch__goddess : Se Alfonso stasera fa la morale a Dayane dopo che sono passati sopra Oppino, non hanno detto nulla a Samantha ne pe… - hankermyy_ : Più guardo l’ultima scena più sono convinte della perdita di memoria altrimenti molte frasi non si spiegherebbero #SenÇalKapimi -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi della Seregno: le frasi di Liliana Segre e le pietre d'inciampo per la Giornata della Memoria Il Cittadino di Monza e Brianza Salvini starnazza contro il governo ma ignora perfino l'abc della Costituzione

Il capo della Lega parla della necessita di governo e parlamento scelti dagli italiani e non dal palazzo. Si vede che non conosce (o fa finta di non sapere per la sua propaganda) gli articoli 92 e 94 ...

Luca Vismara fa chiarezza su Tommaso Zorzi, cos’è successo davvero tra loro

L’ex concorrente di Amici e dell’Isola dei famosi ridimensiona il gossip che, scaturito da alcune sue dichiarazioni, l’ha dipinto ...

Il capo della Lega parla della necessita di governo e parlamento scelti dagli italiani e non dal palazzo. Si vede che non conosce (o fa finta di non sapere per la sua propaganda) gli articoli 92 e 94 ...L’ex concorrente di Amici e dell’Isola dei famosi ridimensiona il gossip che, scaturito da alcune sue dichiarazioni, l’ha dipinto ...