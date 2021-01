Frasi canzoni | ecco le migliori di oggi 25 gennaio

Leggi su giornal

(Di lunedì 25 gennaio 2021)– Ci sonobellissime, le cui parole emozionano, colpiscono e toccano nel profondo. Alcunesembrano delle poesie scritte da autori contemporanei dalla sensibilità enorme. Vediamo insieme alcunitratte dabellissime. E quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. (Antonello Venditti) Se non uccide, fortifica. (Tiziano Ferro) Il mondo fa presto a condannare, ma fa fatica a ricordare. (Renato Zero) Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro e quel destino che nessuno ha mai scelto. (Tiziano Ferro) Siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi. (Ultimo) Turbini e tempeste Io cavalcherò Volerò tra il fulmini Per averti (Gianna Nannini) Tu vuoi una rosa ...