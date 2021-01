Frans Timmermans | Con Biden vinceremo la battaglia per il clima di G Vincenzi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (di Giorgio) “La pandemia in corso ha ricordato a tutti che la nostra salute dipende da quella del pianeta. C’è bisogno di ristabilire equilibro nel nostro rapporto con la natura e l’ambiente”. A dirlo è, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, nonché commissario per ilcon delega al Green Deal. Un olandese che crede fermamente nella possibilità di una svolta green dell’Europa a partire dall’agricoltura. E nel ruolo centrale che deve avere il Vecchio Continente nella lotta ai cambiamentitici. In questa intervista in esclusiva all’HuffPost racconta come intende raggiungere questi obiettivi. Con l’arrivo di Joealla Casa Bianca si aprono prospettive diverse nella lotta mondiale al cambiamentotico. Cosa si ...