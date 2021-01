Francesco Renga | carriera | amori e famiglia del cantante bresciano

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 25 gennaio 2021), nato a Udine il 12 Giugno 1968, è un famosopop. Fin dagli esordi, colpisce per la sua particolare tonalità, che negli anni ha conquistato il pubblico. Negli anni è spesso stato protagonista delle rubriche di gossip per via della sua relazione con l’ex compagna Ambra Angiolini. Oggi è ritenuto uno dei più importanti artisti nel panorama italiano; infatti sarà uno dei Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo., esordisi appassiona di musica fin da giovanissimo. All’età di 16 anni, insieme alla sua band Modus Vivendi, partecipa al concorso Deskomusic a Brescia, città in cui è cresciuto. Qui conosce un altro gruppo, i Timoria (prima Precious Time), con cui vincerà ...