Francesca Cipriani sconvolta | il racconto scioccante in diretta tv VIDEO

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ospite di Domenica Live,ha confidato a Barbara D’Urso alcuni aneddoti della sua vita privata. In particolare l’ex pupa, spesso protagonista del gossip e presente nei salotti della conduttrice di Mediaset, ha parlato per la prima volta del tentativo di violenza carnale che ha subito quando era appena maggiorenne e lavorava come commessa in un negozio di Sulmona, sua città natale. Ildellaha lasciato tutti interdetti soprattutto perché la showgirl non ha esitato a risparmiare i dettagli di un’esperienza che ancora oggi definisce traumatica: prima è stata sequestrata e poi il datore del negozio ha tentato di violentarla. “Lavoravo in quel negozio da poco e mentre stavo chiudendo cassa, ho notato che il titolare era andato a chiudere le porte d’entrata, le aveva sbarrate. Poi è ...