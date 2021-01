FOTO | Riapre l’Antiquarium di Pompei con un nuovo allestimento (Di lunedì 25 gennaio 2021) NAPOLI – Ha aperto oggi con il suo nuovo allestimento l’Antiquarium di Pompei, spazio museale dedicato all’esposizione permanente di reperti che illustrano la storia di Pompei. Inaugurato da Giuseppe Fiorelli nel 1873 circa e ampliato da Amedeo Maiuri a partire dal 1926, nel 1943 subì i danni del bombardamento che portò alla distruzione di una intera sala e alla perdita di diversi reperti. Seguì un nuovo allestimento nel 1948. Ma ancora nel 1980 il terremoto ne determinò nuovamente la chiusura per ben 36 anni e solo nel 2016, è stato possibile riaprirlo con ambienti dedicati ad esposizioni temporanee.Attraverso i reperti più rilevanti è ripercorsa la storia di Pompei dall’eta’ sannitica (IV secolo a.C.) fino alla tragica eruzione del 79 d.C., con particolare evidenza all’inscindibile relazione con Roma. Oltre a celebri testimonianze dell’immenso patrimonio pompeiano, come gli affreschi della Casa del Bracciale d’oro, gli argenti di Moregine o il triclinio della Casa del Menandro, sono qui esposti anche i rinvenimenti dei più recenti scavi condotti dal Parco Archeologico: dai frammenti di stucco in I stile delle fauces della Casa di Orione al tesoro di amuleti della Casa con Giardino, agli ultimi calchi delle vittime dalla villa di Civita Giuliana. Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) NAPOLI – Ha aperto oggi con il suo nuovo allestimento l’Antiquarium di Pompei, spazio museale dedicato all’esposizione permanente di reperti che illustrano la storia di Pompei. Inaugurato da Giuseppe Fiorelli nel 1873 circa e ampliato da Amedeo Maiuri a partire dal 1926, nel 1943 subì i danni del bombardamento che portò alla distruzione di una intera sala e alla perdita di diversi reperti. Seguì un nuovo allestimento nel 1948. Ma ancora nel 1980 il terremoto ne determinò nuovamente la chiusura per ben 36 anni e solo nel 2016, è stato possibile riaprirlo con ambienti dedicati ad esposizioni temporanee.Attraverso i reperti più rilevanti è ripercorsa la storia di Pompei dall’eta’ sannitica (IV secolo a.C.) fino alla tragica eruzione del 79 d.C., con particolare evidenza all’inscindibile relazione con Roma. Oltre a celebri testimonianze dell’immenso patrimonio pompeiano, come gli affreschi della Casa del Bracciale d’oro, gli argenti di Moregine o il triclinio della Casa del Menandro, sono qui esposti anche i rinvenimenti dei più recenti scavi condotti dal Parco Archeologico: dai frammenti di stucco in I stile delle fauces della Casa di Orione al tesoro di amuleti della Casa con Giardino, agli ultimi calchi delle vittime dalla villa di Civita Giuliana.

PALAZZUOLO SUL SENIO - Uno fiume di fango, detriti e legname venuto da un castagneto è quello che ha investito ieri, domenica 24 gennaio, la strada provinciale 477 "Dell’Alpe di Casaglia" al km 2+600, ...

Dopo le proteste degli ultimi giorni portate avanti da Unione studenti, la Spezia con sit-in in piazza Verdi e dimostrazioni di didattica a distanza fatte dagli insegnanti sotto palazzo Civico, anche ...

PALAZZUOLO SUL SENIO - Uno fiume di fango, detriti e legname venuto da un castagneto è quello che ha investito ieri, domenica 24 gennaio, la strada provinciale 477 "Dell'Alpe di Casaglia" al km 2+600, ...