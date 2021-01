FOTO Ferrari | le prove con i giovani a Fiorano La gallery del 25 gennaio

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La stagione 2021 dellanon è ancora iniziata ufficialmente, quello succederà solamente nei test pre-stagionali di Sakhir. Al momento la scuderia di Maranello ha dato il via a 5 giorni di test sul tracciato privato di. Ad aprire il test c’hanno pensato oggi tre piloti dellaDriver Academy. Il primo a salire sulla SF71H è stato Giuliano Alesi (figlio di Jean) quindi il neozelandese Marcus Armstrong e il russo Robert Shwartzman a 42 giorni di distanza dallo Young Driver Test di Abu Dhabi. La giornata diha messo in mostra uno Shwartzman davvero in forma e comodamente il più veloce in pista, dato che il suo migliore crono di riferimento sarebbe stato un 57”7 (preso manualmente) che è già molto più basso del 58”31 con cui si presentò nella sessione di settembre. Domani toccherà a Charles ...