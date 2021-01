Food: italiani popolo di panificatori, Al.ta Cucina racconta il 2020 visto dai foodies (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Labitalia) - Al.ta Cucina, mediatech company e community del Food che porta nel mondo la Cucina italiana, presenta i dati dell'indagine 'Il 2020 ai fornelli', condotta grazie a un Osservatorio che raggiunge oltre 4 milioni di appassionati di Cucina. L'indagine presenta una fotografia semi-seria del 2020, l'anno che ha radicalmente cambiato le abitudini di vita e di consumo di tutti noi. Come mai prima d'ora le persone sono tornate ad apprezzare la Cucina fatta in casa, sia come passatempo creativo, sia come comfort Food home made per i momenti difficili. La prima domanda rivolta alla community è stata: Se il 2020 fosse un piatto, quale sarebbe? La maggioranza ha paragonato questo strano anno a una porzione di penne, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Labitalia) - Al.ta, mediatech company e community delche porta nel mondo laitaliana, presenta i dati dell'indagine 'Ilai fornelli', condotta grazie a un Osservatorio che raggiunge oltre 4 milioni di appassionati di. L'indagine presenta una fotografia semi-seria del, l'anno che ha radicalmente cambiato le abitudini di vita e di consumo di tutti noi. Come mai prima d'ora le persone sono tornate ad apprezzare lafatta in casa, sia come passatempo creativo, sia come comforthome made per i momenti difficili. La prima domanda rivolta alla community è stata: Se ilfosse un piatto, quale sarebbe? La maggioranza ha paragonato questo strano anno a una porzione di penne, ...

Ultime Notizie dalla rete : Food italiani La Nuova Guida di les Collectionneurs - Ecco gli italiani presenti Food Makers L'export 'food and beverage' Made Italy resiste, grazie anche a pasta e riso

La seconda ondata della pandemia ha inferto un duro colpo all'export Made in Italy nel mondo, ma il 'food and beverage' resiste. Anche se si arena su un faticoso +0,1% nei primi 10 mesi del 2020 (risp ...

Operazione nostalgia: torna Burghy? La storia del fast food dei paninari

Quanti sanno dov’è nata la moda dei paninari negli anni Ottanta? Ora il mitico logo è tornato su alcune vetrine in ...

