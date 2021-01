“Fontana, vai a casa”: la protesta di Pd, M5s e Iv per chiedere le dimissioni della Giunta lombarda. Toninelli: “Commessi errori madornali” – Video (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ora basta”. Lo chiedono le centinaia di cittadini che questa sera si sono radunati di fronte a Palazzo Lombardia per chiedere le dimissioni del presidente Attilio Fontana. Hanno portato in piazza calcolatrici e pallottolieri per protestare contro la gestione della pandemia da parte dei vertici della Regione. Una manifestazione che ha visto la partecipazione di partiti e di diverse sigle dell’associazionismo. “Siamo di fronte a un mix pericoloso di incompetenza, ignoranza e di affari – ha detto il medico Vittorio Agnoletto – saremo noi a mandarli a casa immediatamente”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ora basta”. Lo chiedono le centinaia di cittadini che questa sera si sono radunati di fronte a Palazzo Lombardia perledel presidente Attilio. Hanno portato in piazza calcolatrici e pallottolieri perre contro la gestionepandemia da parte dei verticiRegione. Una manifestazione che ha visto la partecipazione di partiti e di diverse sigle dell’associazionismo. “Siamo di fronte a un mix pericoloso di incompetenza, ignoranza e di affari – ha detto il medico Vittorio Agnoletto – saremo noi a mandarli aimmediatamente”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Secondo le accuse, la società del cognato di Fontana si aggiudica, senza gara, la fornitura di oltre 500mila euro di camici e altro materiale medico dalla Regione

Secondo le accuse, la società del cognato di Fontana si aggiudica, senza gara, la fornitura di oltre 500mila euro di camici e altro materiale medico dalla Regione Lombardia. A Malpensa vengono attivat ...

Secondo le accuse, la società del cognato di Fontana si aggiudica, senza gara, la fornitura di oltre 500mila euro di camici e altro materiale medico dalla Regione Lombardia. A Malpensa vengono attivat