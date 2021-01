Fondazione De Agostini e Università Torino per cura fragilità educativa (Di lunedì 25 gennaio 2021) Torino (ITALPRESS) – curare la fragilità educativa, aggravata dall’attuale emergenza sanitaria, con un programma di sostegno allo studio a distanza. Questo l’obiettivo di “compiti@casa”, il progetto promosso dalla Fondazione De Agostini in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, che ha preso avvio oggi a Milano, Torino e Novara e rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado con difficoltà di apprendimento.La povertà educativa è uno dei principali fattori che produce diseguaglianze: i più colpiti sono i bambini e gli adolescenti che vivono in contesti sociali difficili a rischio di povertà assoluta, situazione in cui in Italia si trova attualmente il 12% dei minori. A seguito della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021)(ITALPRESS) –re la, aggravata dall’attuale emergenza sanitaria, con un programma di sostegno allo studio a distanza. Questo l’obiettivo di “compiti@casa”, il progetto promosso dallaDein collaborazione con l’degli Studi di, che ha preso avvio oggi a Milano,e Novara e rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado con difficoltà di apprendimento.La povertàè uno dei principali fattori che produce diseguaglianze: i più colpiti sono i bambini e gli adolescenti che vivono in contesti sociali difficili a rischio di povertà assoluta, situazione in cui in Italia si trova attualmente il 12% dei minori. A seguito della ...

