Fiorentina | Kokorin si presenta | “Ho scelto Firenze per la sua storia | proverò a fare tanti gol”

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Laabbraccia il suo nuovo attaccante. Il russo Aleksandr, infatti, è sbarcato quest’oggi aper effettuare le visite mediche e, in attesa dell’ufficialità, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore viola: “Sono felice di essere qui, il viaggio è andato bene e ora sono pronto per le visite mediche. Hoperché è una bellissima città, piena di. Voglioil meglio egol per vincere titoli. Conosco vari giocatori, a cominciare chiaramente da Ribery. Prenderò il numero 91”. SportFace.