Fiorentina | Kokorin promette | «Sono qui per fare molti gol» In arrivo anche Malcuit dal Napoli

Aleksandr Sasha Kokorin è già a Firenze con la famiglia e pronto ad allenarsi con Prandelli al centro sportivo Davide Astori. Promette di segnare molti gol. Conosce Ribery, Vlahovic, Bonaventura e Callejon. Mentre la Fiorentina sta accelerando per un altro acquisto: l'esterno francese del Napoli Kevin Malcuit, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'operazione potrebbe sbloccarsi rapidamente

