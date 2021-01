Fiorentina, Kokorin è atterrato in Italia: “Io qui per una ragione. Spero di segnare tanti gol” (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Prenderò la maglia numero 91. Spero di fare tanti gol".Parola di Aleksandr Kokorin. Il nuovo attaccante russo della Fiorentina è atterrato nella giornata di oggi in Italia. Il classe 1991, approdato alla corte di Cesare Prandelli dallo Spartak Mosca, al quale andranno circa 4,5 milioni di euro, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore viola, spiegando la scelta di accettare il trasferimento in quel di Firenze.Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Kokorin dallo Spartak Mosca: “Attendo solo le visite mediche”"Ciao a tutti, sono felice di essere qui, in Italia. Il mio viaggio è andato bene, sono pronto per giocare. Ho scelto la Fiorentina perché so che Firenze è una bellissima città, con una magnifica ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Prenderò la maglia numero 91.di faregol".Parola di Aleksandr. Il nuovo attaccante russo dellanella giornata di oggi in. Il classe 1991, approdato alla corte di Cesare Prandelli dallo Spartak Mosca, al quale andranno circa 4,5 milioni di euro, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore viola, spiegando la scelta di accettare il trasferimento in quel di Firenze., ufficiale l’arrivo didallo Spartak Mosca: “Attendo solo le visite mediche”"Ciao a tutti, sono felice di essere qui, in. Il mio viaggio è andato bene, sono pronto per giocare. Ho scelto laperché so che Firenze è una bellissima città, con una magnifica ...

