Fiorentina | accelerata per Malcuit | verso la chiusura dell’affare con il Napoli

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Kevinè il nome forte per la fascia destra della. Dopo ‘attaccante russo Aleksandr Kokorin, il club viola sta lavorando per accelerare la trattativa per l’esterno francese del. L’operazione, che prevede un prestito con diritto di riscatto, potrebbe sbloccarsi tra domani e mercoledì. SportFace.

Kevin Malcuit è il nome forte per la fascia destra della Fiorentina. Dopo ‘attaccante russo Aleksandr Kokorin, il club viola sta lavorando per accelerare la trattativa per l’esterno francese del Napol ...Alfredo Pedullà svela i dettagli della trattativa tra Napoli e Fiorentina per il trasferimento di Malcuit, che ha avuto un'accelerata.