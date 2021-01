Fiorello su Sanremo 2021 | “Amadeus mi porterà alla rovina” | il retroscena

Leggi su chenews

(Di lunedì 25 gennaio 2021)su, il conduttore ieri ospite da Fabio Fazio si è lasciato andare a delle riflessioni insieme al suo collega e amico. Rosario(Fonte foto: Getty Images)Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa su Rai Tre con Fabio Fazio e tra gli ospiti ci sono stati ancheprossimi conduttori del Festival di, che si preannuncia pieno di problemi. A tenere banco è stato proprio il siciliano che in collegamento cosi come il suo collega ha raccontato deisulla partecipazione della prossima kermesse canora che quasi certamente sarà senza pubblico come tutti i programmi in studio. “Ilsarà fine ...