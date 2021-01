FIFA 21 dopo la patch 1.11, il punto dopo la Weekend League (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ultimo aggiornamento di FIFA 21 è stato salutato con un po’ di timore da parte della community di appassionati. Le variazioni al gemaplay sono sempre viste non proprio bene dagli appassionati, che temono stravolgimenti sostanziali per quanto concerne il modo di giocare. E questi stravolgimenti purtroppo, c’è da certificarlo, con la patch 1.11 ci sono stati. Cambiamenti importanti quelli apportati dagli addetti ai lavori, che hanno modificato di un bel po’ le dinamiche ludiche. Costringendo quindi gli utenti a un adattamento estremo in vista della Weekend League del fine settimana su FIFA Ultimate Team. FIFA 21 cambia, i giocatori si adeguano L’ago della bilancia in FIFA 21 si è spostato quindi dalle skill e dai giochi di abilità, palla al piede, al giropalla ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ultimo aggiornamento di21 è stato salutato con un po’ di timore da parte della community di appassionati. Le variazioni al gemaplay sono sempre viste non proprio bene dagli appassionati, che temono stravolgimenti sostanziali per quanto concerne il modo di giocare. E questi stravolgimenti purtroppo, c’è da certificarlo, con la1.11 ci sono stati. Cambiamenti importanti quelli apportati dagli addetti ai lavori, che hanno modificato di un bel po’ le dinamiche ludiche. Costringendo quindi gli utenti a un adattamento estremo in vista delladel fine settimana suUltimate Team.21 cambia, i giocatori si adeguano L’ago della bilancia in21 si è spostato quindi dalle skill e dai giochi di abilità, palla al piede, al giropalla ...

