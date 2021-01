Festival di Sanremo 2021 | partecipare come pubblico | come candidarsi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sapetedeldi? Eccoper presenziare all’Ariston Quasi tutto pronto per la settantunesima edizione deldi. Il conduttore c’è, i big in gara pure, ilquasi. Quest’anno infatti, nonostante la pandemia di Coronavirus, la produzione ha deciso di non rinunciare agli spettatori. Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Sapete come partecipare come pubblico del Festival di Sanremo 2021? Ecco come candidarsi per presenziare all'Ariston ...Il 71esimo Festival di Sanremo, a causa delle disposizioni anti-Covid, non potrà avere in sala il pubblico pagante. La Rai, infatti, è alla ricerca di figuranti da pagare che possano occupare le poltr ...