Fermato per omicidio e occultamento di cadavere Pietro Morreale il fidanzato di Roberta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Aveva invitato alla cautela l’avvocato di Pietro Morreale, come è giusto che sia in uno stato garantista come il nostro. Aveva spiegato che Pietro non aveva confessato, non aveva detto di aver ucciso la sua fidanzata Roberta Siragusa, una ragazza di 17 anni. Ma pochi minuti fa la posizione del 19enne è cambiata: è infatti arrivata la notizia del fermo. Per lui c’è l’accusa: quella di omicidio e occultamento di cadavere. Non sappiamo ancora se alla fine Pietro, di fronte agli inquirenti abbia raccontato la verità, o la sua verità. Dalle notizie che trapelano, pochissime, sembra che il ragazzo si sia contraddetto in diverse occasioni, nel corso del lungo interrogatorio al quale è stato sottoposto per tutta la notte. Si era detto che il giovane ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 gennaio 2021) Aveva invitato alla cautela l’avvocato di, come è giusto che sia in uno stato garantista come il nostro. Aveva spiegato chenon aveva confessato, non aveva detto di aver ucciso la sua fidanzataSiragusa, una ragazza di 17 anni. Ma pochi minuti fa la posizione del 19enne è cambiata: è infatti arrivata la notizia del fermo. Per lui c’è l’accusa: quella didi. Non sappiamo ancora se alla fine, di fronte agli inquirenti abbia raccontato la verità, o la sua verità. Dalle notizie che trapelano, pochissime, sembra che il ragazzo si sia contraddetto in diverse occasioni, nel corso del lungo interrogatorio al quale è stato sottoposto per tutta la notte. Si era detto che il giovane ...

