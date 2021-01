Federica Pellegrini | Mara Maionchi e Lodovica Comello | «A Italia’s Got Talent per portare la leggerezza»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 25 gennaio 2021) In un periodo in cui farsi trascinare dalla leggerezza sembra un’impresa erculea, ai limiti del sovrannaturale, i buzzer continuano a suonare e i coriandoli a esplodere come se la vita fosse rimasta quella di prima, calda, vicina, accogliente. Succederà nella nuova edizione di Italia’s Got Talent al via mercoledì 27 gennaio in prima serata su Tv8, un’occasione per riassaporare il divertimento e apprezzare il talento in tutte le arti nelle quali riesce a essere declinabile. L’edizione, l’undicesima in totale e la sesta targata Sky, vede la conferma di tutte le forze dello scorso anno, con Lodovica Comello alla conduzione e Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich in giuria. «Questo “cpdm” è una gran rottura di palle» dice a un certo punto Mara, che lo scorso autunno è venuta fuori dal Covid dopo una sosta molto breve in ospedale, sostenuta dalla Comello, che torna in tv dopo aver dato alla luce il piccolo Teo, e Federica Pellegrini, anche lei risultata positiva e costretta ad allentare il ritmo degli allenamenti per le qualificazioni alle Olimpiadi. https://twitter.com/IGT_official/status/1353341792071032832