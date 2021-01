Fauci racconta come veniva trattato: 'Nel team di Trump mi chiamavano la puzzola al picnic' (Di lunedì 25 gennaio 2021) A raccontarlo è lo scienziato stesso in un'intervista al New York Times , in cui ha ripercorso quest'anno di pandemia. come una 'puzzola al picnic'. Così Anthony Fauci, immunologo a capo della task ... Leggi su globalist (Di lunedì 25 gennaio 2021) Arlo è lo scienziato stesso in un'intervista al New York Times , in cui ha ripercorso quest'anno di pandemia.una 'al'. Così Anthony, immunologo a capo della task ...

