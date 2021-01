'Fateci ripartire', il mondo della ristorazione scende di nuovo in piazza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Zona gialla per due giorni, riaprono bar e ristoranti e i bimbi tornano a scuola: cosa succederà 7 gennaio 2021 A De Ferrari la protesta dei ristoratori: 'Basta con il meccanismo apri e chiudi: non ... Leggi su genovatoday (Di lunedì 25 gennaio 2021) Zona gialla per due giorni, riaprono bar e ristoranti e i bimbi tornano a scuola: cosa succederà 7 gennaio 2021 A De Ferrari la protesta dei ristoratori: 'Basta con il meccanismo apri e chiudi: non ...

Cristoincroce1 : @__manuel__8 @DottorStrowman2 Raga ma abbiamo fatto quello, il problema è che non ti facevano ripartire. Fateci cas… - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo. Negozi in crisi e a rischio mafia «Fateci ripartire o per noi è la fine. Rischiamo di finire in man… - phaberest : @gualtierieurope Bene che sia andata a buon fine, ma occupiamoci seriamente di permettere alle aziende di ripartire… - BortoneMauro : #LecceSette Centri sportivi fermi da ottobre, l'appello: «Gli aiuti non bastano più, fateci ripartire» - LecceSette : Centri sportivi fermi da ottobre, l'appello: «Gli aiuti non bastano più, fateci ripartire» -