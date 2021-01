"Farmaci letali", il primario ha ammazzato i pazienti-Covid? Arrestato, orrore a Montichiari (Di lunedì 25 gennaio 2021) orrore all'ospedale di Montichiari, provincia di Brescia, dove è stato Arrestato e messo ai domiciliari il primario, sospettato di omicidio per aver intenzionalmente somministrato a pazienti affetti dal Covid-19 Farmaci ad effetto anestetico e bloccante neuromuscolare, causando la morte di due di loro durante la cosiddetta prima ondata pandemica. I militari dei Carabinieri del Nas hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Brescia. I fatti risalgono a due mesi fa. In base ad alcune indicazioni relative alla possibilità che il decesso di alcuni pazienti fosse stato causato da pratiche mediche assunte consapevolmente da un medico, i militari hanno aperto un'indagine, che he consentito di analizzare le cartelle cliniche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021)all'ospedale di, provincia di Brescia, dove è statoe messo ai domiciliari il, sospettato di omicidio per aver intenzionalmente somministrato aaffetti dal-19ad effetto anestetico e bloccante neuromuscolare, causando la morte di due di loro durante la cosiddetta prima ondata pandemica. I militari dei Carabinieri del Nas hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Brescia. I fatti risalgono a due mesi fa. In base ad alcune indicazioni relative alla possibilità che il decesso di alcunifosse stato causato da pratiche mediche assunte consapevolmente da un medico, i militari hanno aperto un'indagine, che he consentito di analizzare le cartelle cliniche ...

Agenzia_Ansa : #Covid-19 Farmaci letali a due pazienti, arrestato un medico in un ospedale pubblico nel Bresciano. I carabinieri l… - franca_fm : RT @Libero_official: In manette il primario dell'ospedale di #Montichiari, sospettato di aver somministrato farmaci letali a pazienti-#Covi… - Namaste13601686 : RT @Libero_official: In manette il primario dell'ospedale di #Montichiari, sospettato di aver somministrato farmaci letali a pazienti-#Covi… - elvivalerio : RT @Libero_official: In manette il primario dell'ospedale di #Montichiari, sospettato di aver somministrato farmaci letali a pazienti-#Covi… - IosonoScala : #medici #Brescia #verità #giustizia Altro che 'arresti domiciliari...' Muratelo vivo in una cella... #Farmaci le… -