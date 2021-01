Farmaci letali a malati Covid, arrestato il primario di Montichiari Carlo Mosca. Il gip: «Volontà di uccidere» (Di martedì 26 gennaio 2021) «Deve ritenersi che Mosca abbia somministrato i Farmaci menzionati non per una intollerabile leggerezza, imprudenza o per effetto di una inescusabile imperizia, bensì nella piena... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 gennaio 2021) «Deve ritenersi cheabbia somministrato imenzionati non per una intollerabile leggerezza, imprudenza o per effetto di una inescusabile imperizia, bensì nella piena...

