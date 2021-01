Farmaci letali a 2 pazienti Covid nella prima ondata | arrestato il primario di un pronto soccorso nel Bresciano

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 gennaio 2021) È statoquesta mattina, 25 gennaio, ilrio deldell’ospedale di Montichiari, in provincia di Brescia, finito ai domiciliari con l’accusa di aver portato alla morte due, che già avevano contratto il Coronavirus, somministrando intenzionalmentead effetto anestetico e bloccante neuromuscolare. L’episodio era avvenuto durante lafase della pandemia di-19. In seguito alle indagini, il gip della cittadina lombarda ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Brescia. La vicenda La storia risale a marzo dello scorso anno, momento in cui la pandemia esplodeva e «l’elevato numero di contagi andava a ripercuotersi sulle strutture ospedaliere, intasandole». In quel periodo, al ...