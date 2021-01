Fantino morto durante la corsa: fascicolo della procura. Il video dell'incidente (Di lunedì 25 gennaio 2021) C'è un fascicolo della procura di Pisa, pur senza indagati per il momento, per la morte di Pietro Brocca , 21 anni, il Fantino della provincia di Sassari morto dopo la caduta durante una corsa di ... Leggi su lanazione (Di lunedì 25 gennaio 2021) C'è undi Pisa, pur senza indagati per il momento, per la morte di Pietro Brocca , 21 anni, ilprovincia di Sassaridopo la cadutaunadi ...

