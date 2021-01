Fabio Fazio e Roberto Burioni rispondono a Lello Ciampolillo sui vaccini e le "cavie" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Durante il programma Che tempo che fa?, Fabio Fazio e Roberto Burioni si sono confrontati in merito al vaccino anti-Covid e al senatore Lello Ciampolillo, che tempo fa li aveva esortati a fare da 'cavie'. Il senatore Lello Ciampolillo, acceso detrattore del vaccino anti-Covid, aveva proposto l'anno scorso di usare come "cavie" Fabio Fazio e Roberto Burioni che, al contrario, avevano dichiaratamente sostenuto il vaccino. Ma ora che Fazio si è vaccinato, ha risposto al senatore. Durante la trasmissione Che tempo che fa? su Rai3, Fabio Fazio ha avuto come ospite il professore Roberto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Durante il programma Che tempo che fa?,si sono confrontati in merito al vaccino anti-Covid e al senatore, che tempo fa li aveva esortati a fare da ''. Il senatore, acceso detrattore del vaccino anti-Covid, aveva proposto l'anno scorso di usare come "che, al contrario, avevano dichiaratamente sostenuto il vaccino. Ma ora chesi è vaccinato, ha risposto al senatore. Durante la trasmissione Che tempo che fa? su Rai3,ha avuto come ospite il professore...

