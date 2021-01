F1, Toto Wolff positivo al Covid-19: “Ho contratto il virus, fortunatamente ero asintomatico” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una nuova positività eccellente al Covid-19 è stata annunciata nel mondo della F.1. Dopo che il canadese Lance Stroll, il messicano Sergio Perez, il britannico Lewis Hamilton avevano contratto il famigerato virus nell’annata 2020, è venuto il turno del Team Principal della Mercedes Toto Wolff in questa pausa invernale, ricordando i casi in questo periodo tra i piloti del monegasco della Ferrari Charles Leclerc e del britannico della McLaren Lando Norris. Toto, in un’intervista concessa a ORF domenica sera, ha ammesso di essere stato contagiato in questo mese: “Avevo programmato di trascorrere qualche giorno Kitzbühel, ma di punto in bianco sono risultato positivo al Coronavirus. Ho trascorso dieci giorni in isolamento, ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una nuova positività eccellente al-19 è stata annunciata nel mondo della F.1. Dopo che il canadese Lance Stroll, il messicano Sergio Perez, il britannico Lewis Hamilton avevanoil famigeratonell’annata 2020, è venuto il turno del Team Principal della Mercedesin questa pausa invernale, ricordando i casi in questo periodo tra i piloti del monegasco della Ferrari Charles Leclerc e del britannico della McLaren Lando Norris., in un’intervista concessa a ORF domenica sera, ha ammesso di essere stato contagiato in questo mese: “Avevo programmato di trascorrere qualche giorno Kitzbühel, ma di punto in bianco sono risultatoal Corona. Ho trascorso dieci giorni in isolamento, ma ...

Formula1Co : ?? Toto Wolff è risultato positivo al coronavirus, ma ha già scontato il periodo di quarantena. ?? #F1 #Wolff #news… - soundofmusic26 : RT @damnricciardo: gli avvocati di Lewis Hamilton e Toto Wolff che li vedono discutere su zoom sarà la mia fine una volta laureata in giuri… - LucaSalvarani11 : RT @Formula1Co: Ma chi sono i migliori piloti in griglia? Toto Wolff: 'Puoi giudicare i migliori piloti in griglia solo se li lasci gareg… - ImpieriFilippo : RT @Formula1Co: Ma chi sono i migliori piloti in griglia? Toto Wolff: 'Puoi giudicare i migliori piloti in griglia solo se li lasci gareg… - Formula1Co : Ma chi sono i migliori piloti in griglia? Toto Wolff: 'Puoi giudicare i migliori piloti in griglia solo se li las… -