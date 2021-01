Eugenia di York | si scommette sul nome del nuovo royal baby | Alice o Arthur

Leggi su iodonna

(Di lunedì 25 gennaio 2021)e i vestitini riciclati guarda le foto Mancano poche settimane al parto e gli scommettitori sono già al lavoro per indovinare sesso edel figlio (o della figlia) didi, 30 anni, e Jack Brooksbank, 35. Ildovrebbe nascere intorno a metà febbraio e la febbre dei bookmakers per il lieto evento comincia a crescere. Secondo la società di scommesse Ladbroke i nomi dati quasi per certo sono. Il primo è ...