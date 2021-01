Esclusiva | Diaw vuole il Toro Il Pordenone si cautela

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Davideil, con tutto il rispetto per il, suo attuale club. E ilci sta pensando seriamente, come raccontato nella giornata di ieri, anche perché non riesce fin qui a sbloccare l'operazione Sanabria. Più defilato il Genoa, che ci aveva pensato due settimane fa, in Serie B l'attaccante piace molto alla Spal che pensa anche a Di Carmine. Maovviamente preferirebbe la Serie A e il. Ilsi stando in caso di cessione, possibile il ritorno di Strizzolo, in lista anche Iemmello che piace molto alla Reggina. La Cremonese potrebbe lasciare Strizzolo con gli arrivi di Colombo dal Milan e di Pettinari dal Lecce.