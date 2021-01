Enrico Ianniello: chi è Bruno Modo de Il Commissario Ricciardi? Età, moglie, figli, carriera – Tutto su di lui – FOTO (Di lunedì 25 gennaio 2021) Enrico Ianniello è un attore e scrittore italiano molto noto al grande pubblico. Questa sera, lunedì 25 gennaio, sarà protagonista della prima serata di Rai Uno, con la prima puntata de Il Commissario Ricciardi. L’attore nella nuova serie televisiva interpreta Bruno Modo, un medico di cui il Commissario si fida che lavora all’Ospedale Pellegrini, un antifascista convinto. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Enrico Ianniello nasce a Caserta, in Campania, il 15 novembre 1970. L’attore ha 50 anni ed è nato sotto il segno dello Scorpione. L’attore fin da bambino ha manifestato una propensione e dedizione alla recitazione. Dopo il diploma, conseguito presso l’ITIS di Caserta, l’attore si trasferisce a Firenze dove frequenta la Bottega ... Leggi su giornal (Di lunedì 25 gennaio 2021)è un attore e scrittore italiano molto noto al grande pubblico. Questa sera, lunedì 25 gennaio, sarà protagonista della prima serata di Rai Uno, con la prima puntata de Il. L’attore nella nuova serie televisiva interpreta, un medico di cui ilsi fida che lavora all’Ospedale Pellegrini, un antifascista convinto. Scopriamo qualcosa in più su di lui.nasce a Caserta, in Campania, il 15 novembre 1970. L’attore ha 50 anni ed è nato sotto il segno dello Scorpione. L’attore fin da bambino ha manifestato una propensione e dedizione alla recitazione. Dopo il diploma, conseguito presso l’ITIS di Caserta, l’attore si trasferisce a Firenze dove frequenta la Bottega ...

IkigaiABlog : 3 of 5 stars to La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin by Enrico Ianniello -