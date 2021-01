Energia riceve ordine record da Taiwan

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni e fornitore unico del campionato FIM Enel MotoE World Cup, ha ricevuto unda, da parte dell’importatore Russ Tiger Enterprise. L’ricevuto , pari a 836 mila euro, è il più significativo della storia della società ricevuto in un’unica tranche e comprende tutti i modelli della gamma Energica. I veicoli saranno destinati ai clienti del paese, sempre più sensibili alla qualità ed al design del Made in Italy, nonché alla mobilità sostenibile ed al rispetto per l’ambiente.